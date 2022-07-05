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міноборони росії має "план" на випадок розширення НАТО

міноборони росії має "план" на випадок розширення НАТО

Київ • УНН

 • 130382 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. У міноборони росії є "план" щодо забезпечення безпеки країни у разі розширення НАТО, заявив у вівторок офіційний представник кремля. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Виступаючи на брифінгу в Москві, речник кремля дмитро пєсков заявив, що оборонне крило уряду працює над безпекою росії.

"Такі варіанти (на випадок розширення НАТО) опрацьовуються не в кремлі, а в міноборони. Ми вже багато разів говорили, що відповідні плани (в наявності) є, і ведеться робота щодо забезпечення нашої безпеки", - сказав він.

пєсков у своєму виступі торкнувся й інших питань.

Зокрема, відповідаючи на питання, що стосувалось закликів перевести заморожені активи росії в Україну , пєсков сказав, що такі дії будуть "цілком і абсолютно незаконними".

"Вони суперечили б усім нормам та правилам міжнародного права. І росія буде категорично проти цього. І, звичайно ж, ми аналізуємо заходи, які можуть бути ефективними щодо вирішення цієї протиправної ситуації", — додав він.

Додамо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок заявив про запуск процесу ратифікації протоколів про приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу.

Раніше мер Лаппеєнранти у Фінляндії Кіммо Ярву запропонував розмістити у місті базу НАТО всього за 40 км від кордону з рф.

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