минобороны россии имеет "план" на случай расширения НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. У минобороны россии есть "план" по обеспечению безопасности страны в случае расширения НАТО, заявил во вторник официальный представитель кремля. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.
Детали
Выступая на брифинге в Москве, спикер кремля дмитрий песков заявил, что оборонное крыло правительства работает над безопасностью россии.
"Такие варианты (на случай расширения НАТО) прорабатываются не в кремле, а в минобороны. Мы уже много раз говорили, что соответствующие планы (в наличии) есть, и ведется работа по обеспечению нашей безопасности", - сказал он.
песков в своем выступлении затронул и другие вопросы.
В частности, отвечая на вопрос, касающийся призывов перевести замороженные активы россии в Украину, песков сказал, что такие действия будут "совершенно и абсолютно незаконными".
"Они противоречили бы всем нормам и правилам международного права. И россия будет категорически против этого. И, конечно же, мы анализируем меры, которые могут быть эффективными в решении этой противоправной ситуации", — добавил он.
Добавим
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.
Ранее мэр Лаппеенранты в Финляндии Киммо Ярву предложил разместить в городе базу НАТО всего в 40 км от границы с рф.