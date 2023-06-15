Міноборони працюють над впровадженням літньої військової форми для жінок - Маляр

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13769 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 44621 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 39540 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44779 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113544 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179875 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196369 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144042 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137815 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87893 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 35330 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 39524 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30816 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12372 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25895 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25895 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 44621 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196369 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248660 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 470 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 742 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19202 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24086 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40125 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Міноборони працюють над впровадженням літньої військової форми для жінок - Маляр

Київ • УНН

 • 853423 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністерство оборони України працює над впровадженням літньої військової форми для жінок-військовослужбовиць, також триває робота щодо постановки на забезпечення жіночих бронежилетів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу, передає УНН.

Міноборони працюють над впровадженням літньої військової форми для жінок - Маляр

Цитата

"Підрозділи Міноборони за участі волонтерських організацій працюють над впровадженням костюма літнього польового та спідньої білизни для військовослужбовців-жінок. Уже на завершальному етапі розробка відповідної нормативно-технічної документації на спідню білизну", - зазначила вона.

Деталі

Маляр поінформувала, що наразі завершений другий етап військових дослідницьких випробувань.

"Наші спеціалісти опрацьовують та враховують зауваження і пропозиції наших жінок-військовослужбовиць, які безпосередньо здійснювали дослідну експлуатацію", - сказала заступниця.

Крім цього, вона розповіла, що зараз триває робота щодо постановки на забезпечення жіночих бронежилетів, бронежилетів з позитивною плавучістю, та бронежилетів полегшених. Маляр зауважила, що Міноборони зацікавлене "у максимальному розширенні кола виробників і постачальників цих засобів індивідуального захисту для наших воїнів".

Нагадаємо

У квітні Міністерство оборони повідомило, що загальна забезпеченість військовослужбовців Збройних сил України літньою формою виконана на 100%, наразі формується резерв.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31