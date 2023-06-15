Міноборони працюють над впровадженням літньої військової форми для жінок - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністерство оборони України працює над впровадженням літньої військової форми для жінок-військовослужбовиць, також триває робота щодо постановки на забезпечення жіночих бронежилетів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу, передає УНН.
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"Підрозділи Міноборони за участі волонтерських організацій працюють над впровадженням костюма літнього польового та спідньої білизни для військовослужбовців-жінок. Уже на завершальному етапі розробка відповідної нормативно-технічної документації на спідню білизну", - зазначила вона.
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Маляр поінформувала, що наразі завершений другий етап військових дослідницьких випробувань.
"Наші спеціалісти опрацьовують та враховують зауваження і пропозиції наших жінок-військовослужбовиць, які безпосередньо здійснювали дослідну експлуатацію", - сказала заступниця.
Крім цього, вона розповіла, що зараз триває робота щодо постановки на забезпечення жіночих бронежилетів, бронежилетів з позитивною плавучістю, та бронежилетів полегшених. Маляр зауважила, що Міноборони зацікавлене "у максимальному розширенні кола виробників і постачальників цих засобів індивідуального захисту для наших воїнів".
Нагадаємо
У квітні Міністерство оборони повідомило, що загальна забезпеченість військовослужбовців Збройних сил України літньою формою виконана на 100%, наразі формується резерв.