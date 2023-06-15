Минобороны работают над внедрением летней военной формы для женщин - Маляр

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"Подразделения Минобороны при участии волонтерских организаций работают над внедрением костюма летнего полевого и нижнего белья для военнослужащих-женщин. Уже на завершающем этапе разработка соответствующей нормативно-технической документации на нижнее белье", - отметила она.

Детали

Маляр проинформировала, что сейчас завершен второй этап военных исследовательских испытаний.

"Наши специалисты прорабатывают и учитывают замечания и предложения наших женщин-военнослужащих, которые непосредственно осуществляли опытную эксплуатацию", - сказала заместитель.

Кроме этого, она рассказала, что сейчас идет работа по постановке на обеспечение женских бронежилетов, бронежилетов с положительной плавучестью, и бронежилетов облегченных. Маляр отметила, что Минобороны заинтересовано "в максимальном расширении круга производителей и поставщиков этих средств индивидуальной защиты для наших воинов".

Напомним

В апреле Министерство обороны сообщило, что общая обеспеченность военнослужащих Вооруженных сил Украины летней формой выполнена на 100%, сейчас формируется резерв.