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Міноборони імпортує з Болгарії небезпечні для життя українських військових міномети - експерт

Київ • УНН

 • 34773 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. В рамках Державного оборонного замовлення на 2020 рік Міністерство оборони України підписало контракт на закупівлю партії 120-мм мінометів ЕМ-120, що належать болгарської компанії "EMCO". Техніка небезпечна для життя і здоров'я вітчизняних військовослужбовців, вважає військовий експерт Михайло Жирохов, передає УНН з посиланням на його блог.

Міноборони імпортує з Болгарії небезпечні для життя українських військових міномети - експерт

Справа в тому, що зазначена болгарська фірма не має власної виробничої бази, а проводить ремонт і передпродажну підготовку старої техніки, в тому числі і 120-мм мінометів.

“Тобто фактично може виявитися, що Україна отримає „старі добрі“ радянські 2Б11, але з болгарськими ярликами на виробах.

Здавалося б, що на тлі проблем з „Молотом“ від заводу „Маяк“, які супроводжувалися загибеллю кількох артилерійських розрахунків, і триваючих державних випробувань відразу трьох мінометів від вітчизняних виробників, такий крок виглядає правильним. Тим більше, що потреби армії в цій зброї колосальні — тільки в держоборонзамовлення включена закупівля 140 одиниць”, — міркує Жирохов.

Однак, за даним контрактом дуже багато питань, додає експерт.

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По-перше — висока ціна на імпортну техніку.

“Болгарський міномет обійдеться бюджету, як пише ряд ЗМІ, за 773 тис. Грн за штуку, при тому, що вітчизняні міномети пропонуються по 500-600 тис. Грн”, — пояснив Жирохов.

Є питання і до вибору моделі.

“У Болгарії ще з 1980-х проводиться і знаходиться на озброєнні самохідний міномет ”Тунджа“, основою якого є 120-мм полковий міномет зразка 1955 року М-120. А пропонований ЕМ-120 на озброєнні не перебуває, хоча, за словами чиновників з Міністерства оборони України, має сертифікат НАТО.

Загалом, історія з цим контрактом вельми неоднозначна і свідчить лише про те, що відпрацьована в 2015-2019 рр. система закупівель озброєння для армії остаточно зламана і тепер ті або інші контракти курируються людьми, які мають дуже слабке уявлення про принципи оснащення армії”, - резюмував Жирохов.

Як раніше повідомляв УНН, для армії розробляють новий бронежилет, але по техвимоги під скандального виробника.

Нагадай, Президент України Володимир Зеленський днями заявив, що “ми маємо найбільший оборонний бюджет в історії”. При цьому, за словами експертів, в ЗСУ до сих пір відсутні прозорі схеми закупівель, а обіцяний, аудит оборонного комплексу так і не було проведено.

Відзначимо, в одному зі своїх інтерв’ю, зокрема “Радіо свободи”, головнокомандувач Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що не має наміру проводити ревізію діяльності своїх попередників.

“Я обнуляю ситуацію, кладу чистий листок і продовжую працювати, заради тих завдань, заради тих цілей, які я визначив для себе. Я вважаю, це більш конструктивний підхід, ніж я б зараз взявся проводити аналіз або ревізію діяльності своїх попередників”, — сказав він журналістам.

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