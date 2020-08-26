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Минобороны импортирует из Болгарии опасные для жизни украинских военных минометы - эксперт

Киев • УНН

 • 34773 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В рамках Государственного оборонного заказа на 2020 год Министерство обороны Украины подписало контракт на закупку партии 120-мм минометов ЕМ-120, принадлежащих болгарской компании "EMCO". Техника опасна для жизни и здоровья отечественных военнослужащих, считает военный эксперт Михаил Жирохов, передает УНН со ссылкой на его блог.

Минобороны импортирует из Болгарии опасные для жизни украинских военных минометы - эксперт

Дело в том, что указанная болгарская фирма не имеет собственной производственной базы, а проводит ремонт и предпродажную подготовку старой техники, в том числе и 120-мм минометов.

"То есть фактически может оказаться, что Украина получит "старые добрые" советские 2Б11, но с болгарскими ярлыками на изделиях.

Казалось бы, что на фоне проблем с "Молотом" от завода "Маяк", которые сопровождались гибелью нескольких артиллерийских расчетов, и продолжающихся государственных испытаний сразу трех минометов от отечественных производителей, такой шаг выглядит правильным. Тем более что потребности армии в этом оружии колоссальные — только в гособоронзаказ включена закупка 140 единиц", - рассуждает Жирохов.

Однако, по данному контракту очень много вопросов, добавляет эксперт.

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Во-первых - высокая цена на импортную технику.

"Болгарский миномет обойдется бюджету, как пишет ряд СМИ, по 773 тыс. грн за штуку, притом, что отечественные минометы предлагаются по 500-600 тыс. грн", - объяснил Жирохов.

Есть вопросы и к выбору модели.

"В Болгарии еще с 1980-х производится и находится на вооружении самоходный миномет "Тунджа", основой которого является 120-мм полковой миномет образца 1955 года М-120. А предлагаемый ЕМ-120 на вооружении не состоит, хотя, по словам чиновников из Министерства обороны Украины, имеет сертификат НАТО.

В общем, история с этим контрактом весьма неоднозначная и свидетельствует только о том, что отработанная в 2015-2019 гг. система закупок вооружения для армии окончательно сломана и теперь те или иные контракты курируются людьми, которые имеют весьма слабое представление о принципах оснащения армии", - резюмировал Жирохов.

Как ранее сообщал УНН, для армии разрабатывают новый бронежилет, но по техтребованиям под скандального производителя. 

Напомни, президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что «мы имеем крупнейший оборонный бюджет в истории». При этом, по словам экспертов, в ВСУ до сих пор отсутствуют прозрачные схемы закупок, а обещанный, аудит оборонного комплекса так и не был проведен. 

Отметим, в одном из своих интервью, в частности "Радио свободе",  главнокомандующий Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сказал, что не намерен проводить ревизию деятельности своих предшественников.

"Я обнуляю ситуацию, кладу чистый листок и продолжаю работать, ради тех задач, ради тех целей, которые я определил для себя. Я считаю, это более конструктивный подход, чем я бы сейчас взялся проводить анализ или ревизию деятельности своих предшественников", - сказал он журналистам.

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