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Міноборони: буксир “Яни Капу” своїм ходом повернувся до Одеси, де продовжать його ремонт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Український буксир “Яни Капу” своїм ходом повернувся до Одеси. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає УНН. Цей самий буксир у листопаді 2018 року був пошкоджений російськими силовиками неподалік Керченської протоки. 

Міноборони: буксир “Яни Капу” своїм ходом повернувся до Одеси, де продовжать його ремонт

Зазначається, що корабель відремонтували на військово-морській базі Очаків, що в Миколаївській області.

“Екіпаж буксира провів серйозну роботу з його відновлення, щоб перебазувати до військово-морської бази „Південь“ для продовження ремонтних робіт”, — заявили в Міноборони, та додали, що керував переходом рейдового катеру його перший командир Юрій Будзило.

“Було відремонтовано управління головними двигунами, мідь повирізали, ми її замінили. Потім збирали докупи частково розібрані двигуни — робили все для того, щоб буксир вийшов в море і виконував поставлені завдання”, — сказав Будзило.

Росія захопила три кораблі ВМС України (“Бердянськ”, “Нікополь” та “Яни Капу”) і 24 українських військовослужбовців — моряків і працівників СБУ 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Кремль тоді відмовився визнавати за захопленими статус військовополонених і намагався засудити їх за кримінальними статтями на кшталт “незаконний перетин російського кордону”.

У свою чергу, Міжнародний трибунал із морського права наказав РФ негайно звільнити військових і повернути кораблі. У Москві тоді відмовились це зробити.

Моряків повернули Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під “особисте зобов’язання” за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

20 листопада 2019 року захоплені кораблі повернулися в порт Очакова.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що катер “Нікополь”, який атакувала у Керченській протоці РФ, спустили на воду після ремонту.

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