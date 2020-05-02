Минобороны: буксир "Яны Капу" своим ходом вернулся в Одессу, где продолжат его ремонт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинский буксир "Яны Капу" своим ходом вернулся в Одессу. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает УНН. Этот же буксир в ноябре 2018 был поврежден российскими силовиками неподалеку Керченского пролива.
Отмечается, что корабль отремонтировали на военно-морской базе Очаков, что в Николаевской области.
“Экипаж буксира провел серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать в военно-морской базы „Юг“ для продолжения ремонтных работ”, — заявили в Минобороны, и добавили, что руководил переходом рейдового катера его первый командир Юрий Будзило.
“Было отремонтировано управление главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели — делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи”, — сказал Будзило.
Россия захватила три корабля ВМС Украины (“Бердянск”, “Никополь” и “Яны Капу”) и 24 украинских военнослужащих — моряков и работников СБУ 25 ноября 2018 года неподалеку Керченского пролива с применением оружия в международных водах, что по международному праву признается актом агрессии.
Кремль тогда отказался признавать захваченными статус военнопленных и пытался осудить их по уголовным статьям вроде “незаконное пересечение российской границы”.
В свою очередь, Международный трибунал по морскому праву приказал РФ немедленно освободить военных и вернуть корабли. В Москве тогда отказались это сделать.
Моряков вернули Украине не по решению трибунала, а в рамках обмена удерживаемыми. При этом Россия отпустила моряков формально под “личное обязательство” по первому вызову явиться в России на суд над ними в деле, которое там так и не закрыли.
20 ноября 2019 года захваченные корабли вернулись в порт Очакова.
Напомним, ранее сообщалось, что катер “Никополь”, который атаковала в Керченском проливе РФ, спустили на воду после ремонта.