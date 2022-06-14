Міноборони Британії: рф має труднощі у ВПК через санкції та відсутність досвіду, особливо з оптикою та електронікою

Деталі

Як вказують у МО Британії, 10 червня перший заступник голови військово-промислової комісії росії прогнозував, що державні витрати на оборону збільшаться на 600-700 мільярдів рублів, що може наблизити рф до 20-відсоткового збільшення оборонного бюджету.

"Російське державне фінансування дозволяє повільно мобілізувати військово-промислову базу країни для задоволення вимог, що висуваються до неї війною в Україні. Однак галузь може зіткнутися з труднощами при виконанні багатьох із цих вимог, частково через наслідки санкцій та відсутність досвіду. Російське виробництво високоякісної оптики та передової електроніки, ймовірно, залишається проблемним та може підірвати її зусилля щодо заміни обладнання, втраченого в Україні", - зазначають у британській розвідці.

Також у МО Британії повідомляють, що "основними оперативними зусиллями росії залишається наступ на Сєвєродонецьку кишеню на Донбасі, а її західне угруповання військ, ймовірно, вперше за кілька тижнів трохи просунулась на харківському напрямку".

Доповнення

За даними голови Луганської ОВА Гайдая, ситуація у Сєвєродонецьку вкрай загострена, російські окупанти нищать багатоповерхівки та промислові об’єкти.