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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Міноборони Британії: рф має труднощі у ВПК через санкції та відсутність досвіду, особливо з оптикою та електронікою

Міноборони Британії: рф має труднощі у ВПК через санкції та відсутність досвіду, особливо з оптикою та електронікою

Київ • УНН

 • 109441 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Західні санкції та відсутність досвіду - перепони для російського ВПК для заміни обладнання, втраченого в війні проти України, попри нарощування оборонного бюджету рф, йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як вказують у МО Британії, 10 червня перший заступник голови військово-промислової комісії росії прогнозував, що державні витрати на оборону збільшаться на 600-700 мільярдів рублів, що може наблизити рф до 20-відсоткового збільшення оборонного бюджету.

"Російське державне фінансування дозволяє повільно мобілізувати військово-промислову базу країни для задоволення вимог, що висуваються до неї війною в Україні. Однак галузь може зіткнутися з труднощами при виконанні багатьох із цих вимог, частково через наслідки санкцій та відсутність досвіду. Російське виробництво високоякісної оптики та передової електроніки, ймовірно, залишається проблемним та може підірвати її зусилля щодо заміни обладнання, втраченого в Україні", - зазначають у британській розвідці.

Також у МО Британії повідомляють, що "основними оперативними зусиллями росії залишається наступ на Сєвєродонецьку кишеню на Донбасі, а її західне угруповання військ, ймовірно, вперше за кілька тижнів трохи просунулась на харківському напрямку".

Доповнення

За даними голови Луганської ОВА Гайдая, ситуація у Сєвєродонецьку вкрай загострена, російські окупанти нищать багатоповерхівки та промислові об’єкти.

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