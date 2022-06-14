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Минобороны Британии: рф испытывает трудности в ВПК из-за санкций и отсутствия опыта, особенно с оптикой и электроникой

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Западные санкции и отсутствие опыта – преграды для российского ВПК для замены оборудования, потерянного в войне против Украины, несмотря на наращивание оборонного бюджета рф, говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как указывают в МО Британии, 10 июня первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии россии прогнозировал, что государственные расходы на оборону увеличатся на 600-700 миллиардов рублей, что может приблизить рф к 20-процентному увеличению оборонного бюджета.

"Российское государственное финансирование позволяет медленно мобилизовать военно-промышленную базу страны для удовлетворения предъявляемых к ней войной в Украине. Однако отрасль может столкнуться с трудностями при выполнении многих из этих требований, частично из-за последствий санкций и отсутствия опыта. Российское производство высококачественной оптики и передовой электроники, вероятно, остается проблемным и может подорвать ее усилия по замене оборудования, потерянного в Украине", - отмечают в британской разведке.

Также в МО Британии сообщают, что "основными оперативными усилиями россии остается наступление на Северодонецкий карман на Донбассе, а ее западная группировка войск, вероятно, впервые за несколько недель немного продвинулась на харьковском направлении".

Дополнение

По данным председателя Луганской ОВА Гайдая, ситуация в Северодонецке крайне обострена, российские оккупанты уничтожают многоэтажки и промышленные объекты.

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