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Міноборони білорусі планує закупити тисячу мішків для тіл – ЗМІ

Міноборони білорусі планує закупити тисячу мішків для тіл – ЗМІ

Київ • УНН

 • 125707 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Міністерство оборони білорусі проводить вивчення цінових пропозицій щодо закупівлі пакетів для транспортування тіл померлих, йдеться про мішки у кількості 1000 штук. Зазначається, що відповідний запит надіслало міноборони білорусі кільком організаціям. Про це повідомляє білоруське ЗМІ, передає УНН.

Деталі

За інформацією ЗМІ, запит про надання документів було направлено як мінімум у дві організації.

Одна з компаній відповіла білоруському міноборони, що не займається реалізацією мішків для трупів, а у другій фірмі – держпідприємству "БелСудЕкспертЗабезпечення" відписали, що можуть виготовити 1000 пакетів для трупів протягом 10 календарних днів.

Інформатор видання не відповів на запитання щодо джерела походження цих документів. Але раніше він пересилав інші документи з міністерства оборони і тоді службову інформацію вдалося частково підтвердити.

Нагадаємо

На території республіки білорусь триває компанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями.

Українські Національні Новини

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