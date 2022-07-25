Міноборони білорусі планує закупити тисячу мішків для тіл – ЗМІ

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За інформацією ЗМІ, запит про надання документів було направлено як мінімум у дві організації.

Одна з компаній відповіла білоруському міноборони, що не займається реалізацією мішків для трупів, а у другій фірмі – держпідприємству "БелСудЕкспертЗабезпечення" відписали, що можуть виготовити 1000 пакетів для трупів протягом 10 календарних днів.

Інформатор видання не відповів на запитання щодо джерела походження цих документів. Але раніше він пересилав інші документи з міністерства оборони і тоді службову інформацію вдалося частково підтвердити.

Нагадаємо

На території республіки білорусь триває компанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями.