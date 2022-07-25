Минобороны беларуси планирует закупить тысячу мешков для тел - СМИ

Детали

По информации СМИ, запрос о предоставлении документов был направлен как минимум в две организации.

Одна из компаний ответила белорусскому минобороны, что не занимается реализацией мешков для трупов, а во второй фирме – госпредприятию "БелСудЭкспертОбеспечение" отписали, что могут изготовить 1000 пакетов для трупов в течение 10 календарных дней.

Информатор издания не ответил на вопросы, касающиеся источника происхождения этих документов. Но ранее он пересылал другие документы из министерства обороны, и тогда служебную информацию удалось частично подтвердить.

Напомним

На территории республики беларусь продолжается компания по агитации граждан этой страны до подписания контрактов с российскими частными военными компаниями.