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Минобороны беларуси планирует закупить тысячу мешков для тел - СМИ

Киев • УНН

 • 125703 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Министерство обороны беларуси проводит изучение ценовых предложений по закупке пакетов для транспортировки тел умерших, речь идет о мешках в количестве 1000 штук. Отмечается, что соответствующий запрос направило минобороны беларуси нескольким организациям. Об этом сообщает белорусское СМИ, передает УНН.

Детали

По информации СМИ, запрос о предоставлении документов был направлен как минимум в две организации.

Одна из компаний ответила белорусскому минобороны, что не занимается реализацией мешков для трупов, а во второй фирме – госпредприятию "БелСудЭкспертОбеспечение" отписали, что могут изготовить 1000 пакетов для трупов в течение 10 календарных дней.

Информатор издания не ответил на вопросы, касающиеся источника происхождения этих документов. Но ранее он пересылал другие документы из министерства обороны, и тогда служебную информацию удалось частично подтвердить.

Напомним

На территории республики беларусь продолжается компания по агитации граждан этой страны до подписания контрактов с российскими частными военными компаниями.

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