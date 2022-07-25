Минобороны беларуси планирует закупить тысячу мешков для тел - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Министерство обороны беларуси проводит изучение ценовых предложений по закупке пакетов для транспортировки тел умерших, речь идет о мешках в количестве 1000 штук. Отмечается, что соответствующий запрос направило минобороны беларуси нескольким организациям. Об этом сообщает белорусское СМИ, передает УНН.
Детали
По информации СМИ, запрос о предоставлении документов был направлен как минимум в две организации.
Одна из компаний ответила белорусскому минобороны, что не занимается реализацией мешков для трупов, а во второй фирме – госпредприятию "БелСудЭкспертОбеспечение" отписали, что могут изготовить 1000 пакетов для трупов в течение 10 календарных дней.
Информатор издания не ответил на вопросы, касающиеся источника происхождения этих документов. Но ранее он пересылал другие документы из министерства обороны, и тогда служебную информацию удалось частично подтвердить.
Напомним
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