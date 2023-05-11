Міністри сільського господарства п’яти країн написали нового листа до Єврокомісії щодо заборони на імпорт українських товарів

Деталі

Вони зазначають, що запроваджена заборона на імпорт не поширюється на товари, імпортовані на підставі угод, укладених до набуття чинності регламенту ЄС.

У листі, з яким ознайомилися у PAP, автори зазначають, що, хоча вони цінують досягнуту угоду з Європейською комісією та заходи, вжиті для пом'якшення наслідків збільшення імпорту агропродовольчої продукції з України, рішення, які набули чинності 2 травня 2023 року, можуть виявитися неефективними й недостатніми.

Вони зазначають, що запроваджена заборона на імпорт не поширюється на товари, імпортовані за контрактами, укладеними до набрання чинності цією постановою, тобто до 2 травня. Вони підкреслюють, що дозвіл на виконання раніше укладених договорів може призвести до численних зловживань і що запроваджена заборона на імпорт буде лише примарною.

На їхню думку, існує серйозний ризик того, що фіктивні (недатовані) контракти будуть розмитнені, а митні органи не матимуть ефективних інструментів для перевірки та оскарження таких документів. Тому міністри закликають Європейську комісію терміново знайти юридично обов'язкове рішення і виправити угоду.

У цьому контексті вони також потребують підтвердження з боку Європейської комісії, що з набуттям чинності нового регламенту про призупинення мита ще на один рік, набуде чинності й регламент ЄК, який продовжує превентивні заходи щодо чотирьох продуктів до кінця цього року.

Що передувало

28 квітня цього року Європейська Комісія досягла домовленості з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, а 2 травня оголосила про запровадження тимчасових запобіжних заходів щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

Водночас за повідомленням ЄК, Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язалися скасувати односторонні заходи щодо цих та будь-яких інших продуктів, які походять з України.

З 2 травня по 5 червня цього року (з можливістю продовження) діє регламент ЄС, що забороняє вільний обіг насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України в Болгарії, Польщі та Румунії, а також в Угорщині та Словаччині. Однак, ці зернові з України можуть перевозитися транзитом через території цих п'яти країн.