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Министры сельского хозяйства пяти стран написали новое письмо в Еврокомиссию относительно запрета на импорт украинских товаров

Министры сельского хозяйства пяти стран написали новое письмо в Еврокомиссию относительно запрета на импорт украинских товаров

Киев • УНН

 • 1309371 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии написали очередное письмо в Европейскую комиссию относительно сельскохозяйственной продукции из Украины, сообщают источники PAP, передает УНН.

Детали

Они отмечают, что введенный запрет на импорт не распространяется на товары, импортированные на основании соглашений, заключенных до вступления в силу регламента ЕС.

В письме, с которым ознакомились в PAP, авторы отмечают, что, хотя они ценят достигнутое соглашение с Европейской комиссией и меры, принятые для смягчения последствий увеличения импорта агропродовольственной продукции из Украины, решения, вступившие в силу 2 мая 2023 года, могут оказаться неэффективными и недостаточными.

Они отмечают, что введенный запрет на импорт не распространяется на товары, импортированные по контрактам, заключенным до вступления в силу этого постановления, то есть до 2 мая. Они подчеркивают, что разрешение на выполнение ранее заключенных договоров может привести к многочисленным злоупотреблениям и что введенный запрет на импорт будет лишь призрачным.

По их мнению, существует серьезный риск того, что фиктивные (недатированные) контракты будут растаможены, а таможенные органы не будут иметь эффективных инструментов для проверки и обжалования таких документов. Поэтому министры призывают Европейскую комиссию срочно найти юридически обязательное решение и исправить соглашение.

В этом контексте они также требуют подтверждения со стороны Европейской комиссии, что со вступлением в силу нового регламента о приостановлении пошлин еще на один год, вступит в силу и регламент ЕК, который продлевает превентивные меры в отношении четырех продуктов до конца этого года.

Что предшествовало

28 апреля этого года Европейская Комиссия достигла договоренности с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией относительно украинской агропродовольственной продукции, а 2 мая объявила о введении временных предупредительных мер в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

В то же время по сообщению ЕК, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить односторонние меры в отношении этих и любых других продуктов, происходящих из Украины.

Со 2 мая по 5 июня этого года (с возможностью продления) действует регламент ЕС, запрещающий свободный оборот семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарии, Польше и Румынии, а также в Венгрии и Словакии. Однако, эти зерновые из Украины могут перевозиться транзитом через территории этих пяти стран.

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