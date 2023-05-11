Министры сельского хозяйства пяти стран написали новое письмо в Еврокомиссию относительно запрета на импорт украинских товаров

Детали

Они отмечают, что введенный запрет на импорт не распространяется на товары, импортированные на основании соглашений, заключенных до вступления в силу регламента ЕС.

В письме, с которым ознакомились в PAP, авторы отмечают, что, хотя они ценят достигнутое соглашение с Европейской комиссией и меры, принятые для смягчения последствий увеличения импорта агропродовольственной продукции из Украины, решения, вступившие в силу 2 мая 2023 года, могут оказаться неэффективными и недостаточными.

Они отмечают, что введенный запрет на импорт не распространяется на товары, импортированные по контрактам, заключенным до вступления в силу этого постановления, то есть до 2 мая. Они подчеркивают, что разрешение на выполнение ранее заключенных договоров может привести к многочисленным злоупотреблениям и что введенный запрет на импорт будет лишь призрачным.

По их мнению, существует серьезный риск того, что фиктивные (недатированные) контракты будут растаможены, а таможенные органы не будут иметь эффективных инструментов для проверки и обжалования таких документов. Поэтому министры призывают Европейскую комиссию срочно найти юридически обязательное решение и исправить соглашение.

В этом контексте они также требуют подтверждения со стороны Европейской комиссии, что со вступлением в силу нового регламента о приостановлении пошлин еще на один год, вступит в силу и регламент ЕК, который продлевает превентивные меры в отношении четырех продуктов до конца этого года.

Что предшествовало

28 апреля этого года Европейская Комиссия достигла договоренности с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией относительно украинской агропродовольственной продукции, а 2 мая объявила о введении временных предупредительных мер в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

В то же время по сообщению ЕК, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить односторонние меры в отношении этих и любых других продуктов, происходящих из Украины.

Со 2 мая по 5 июня этого года (с возможностью продления) действует регламент ЕС, запрещающий свободный оборот семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарии, Польше и Румынии, а также в Венгрии и Словакии. Однако, эти зерновые из Украины могут перевозиться транзитом через территории этих пяти стран.