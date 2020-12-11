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18 березня, 19:01 • 101005 перегляди

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Міністр закордонних справ Литви передав повноваження наступнику

Міністр закордонних справ Литви передав повноваження наступнику

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Літві голова МЗС Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс передав портфель своєму наступнику в новому уряді — Габріелюсу Ландсбергісу та попрощався з іноземними колегами. Про це дипломат написав у своєму Twitter, передає УНН.

“Найглибша вдячність союзникам та друзям Литви по всьому світу, з якими я працював і воював разом протягом останніх 8 років на посаді міністра закордонних справ. Я пишаюся нашою фантастичною та дуже здібною, мотивованою дипломатичною командою, також натхненною довірою людей. Дякую!”, — написав Лінкявічюс.

Він також висловив повну довіру і побажав успіху новому міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба першим з іноземних колег привітав Габріелюса Ландсбергіса з призначенням на посаду міністра закордонних справ Литви і запросив його здійснити візит в Україну.

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