Министр иностранных дел Литвы передал полномочия преемнику
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Литве глава МИД Линас Линкявичюс передал портфель своему преемнику в новом правительстве — Габриелюсу Ландсбергису и попрощался с иностранными коллегами. Об этом дипломат написал в своем Twitter, передает УНН.
“Глубокая благодарность союзникам и друзьям Литвы по всему миру, с которыми я работал и воевал вместе в течение последних 8 лет на посту министра иностранных дел. Я горжусь нашей фантастической и очень способной, мотивированной дипломатической командой, также вдохновенной доверием людей. Спасибо!”, — написал Линкявичюс.
Он также выразил полное доверие и пожелал успеха новому министру иностранных дел Литвы Габриелюсу Ландсбергису.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба первым из иностранных коллег поздравил Габриелюса Ландсбергиса с назначением на должность министра иностранных дел Литвы и пригласил его совершить визит в Украину.