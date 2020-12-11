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Кулеба запросив нового главу МЗС Литви відвідати Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба першим з іноземних колег привітав Габріелюса Ландсбергіса з призначенням на посаду міністра закордонних справ Литви і запросив його здійснити візит в Україну, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

Як повідомили у МЗС, міністри високо оцінили стратегічний рівень відносин України та Литви і домовилися зміцнювати взаємодію в рамках Люблінського трикутника для протидії спільним викликам і загрозам.

Окремою темою розмови стала співпраця двох країн у сфері міжнародної безпеки, відзначили у відомстві.

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"Міністри також обговорили координацію зусиль з метою пом’якшення наслідків пандемії для економіки та домовилися співпрацювати в питанні поставки вакцини проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Довідково: Люблінський трикутник — платформа для політичного, економічного, культурного і соціального співробітництва України, Литви та Польщі. Проєкт підкреслює важливість інтенсифікації взаємодії між Європейським Союзом, Північноатлантичним альянсом та Східним партнерством. Спільну декларацію про створення трикутника міністри закордонних справ трьох країн підписали 28 липня 2020 року у місті Люблін (Польща).

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