Вакцина, Донбас і можливий візит до Києва: Зеленський провів перемовини із президентом Литви

"Глави двох держав обговорили ситуацію із поширенням та запобіганням коронавірусній інфекції, поділилися інформацією щодо впливу карантинних заходів на економіку та епідемічну ситуацію в Україні й Литві. Володимир Зеленський наголосив, що нашій країні вдалося зменшити приріст хворих завдяки "карантину вихідного дня". Він подякував Гітанасу Науседі за те, що Литва порушує в ЄС питання щодо надання вакцини проти COVID-19 країнам-членам "Східного партнерства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Президент України ознайомив співрозмовника із кроками, які здійснює наша держава задля досягнення миру на Донбасі та реалізації домовленостей Паризького саміту "нормандської четвірки".

"Дякую Литві за незмінну, стійку підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Для України це надзвичайно важливо", – наголосив Зеленський.

Вказується, що було обговорено можливість проведення Конференції з реформ у Вільнюсі, перенесеної через пандемію на наступний рік.

"Володимир Зеленський запросив Гітанаса Науседу з дружиною приїхати з офіційним візитом до Києва", - резюмували в ОПУ.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна і Литва готують віртуальну зустріч президентів у грудні.