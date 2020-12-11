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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66891 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 89019 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113759 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148973 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197868 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194483 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281378 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 330924 просмотра

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Актуальное
Кулеба пригласил нового главу МИД Литвы посетить Украину

Кулеба пригласил нового главу МИД Литвы посетить Украину

Киев  •  УНН

 • 15764 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба первым из иностранных коллег поздравил Габриелюса Ландсбергиса с назначением на должность министра иностранных дел Литвы и пригласил его совершить визит в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как сообщили в МИД, министры высоко оценили стратегический уровень отношений Украины и Литвы и договорились укреплять взаимодействие в рамках Люблинского треугольника для противодействия общим вызовам и угрозам.

Отдельной темой разговора стало сотрудничество двух стран в сфере международной безопасности, отметили в ведомстве.

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"Министры также обсудили координацию усилий с целью смягчения последствий пандемии для экономики и договорились сотрудничать в вопросе поставки вакцины против COVID-19", - говорится в сообщении.

Справка: Люблинский треугольник - платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества Украины, Литвы и Польши. Проект подчеркивает важность интенсификации взаимодействия между Европейским Союзом, Североатлантическим альянсом и Восточным партнерством. Совместную декларацию о создании треугольника министры иностранных дел трех стран подписали 28 июля 2020 года в городе Люблин (Польша).

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