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Міністр охорони здоров’я Казахстану розповів про секрет довголіття свого народу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У 2016 році тривалість життя жителів Казахстану становила 72 роки, що на 6 років більше, ніж у 2006 році. Також, значно знизилися показники дитячої смертності. Такі досягнення зумовлені запровадженням в країні скринінгових програм задля раннього виявлення хвороб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Елжан Біртанов, повідомляє прес-служба МОЗ Казахстану, передає УНН.

Також, міністр відзначив, що за 10 років рівень дитячої смертності в країні знизився у 2 рази.

"Тривалість життя у 2016 році становила 72 роки, що на 6 років більше, ніж у 2006 році. Спостерігається позитивна динаміка щодо зменшення дитячої смертності. У 2016 році даний показник становив 12,6 випадків на 1 тис. народжених, що в 2 рази менше, у порівнянні з 2006 роком", - розповів він.

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Водночас, Е.Біртанов зазначив, що важливу роль у ранньому виявленні захворювань та, відповідно, зниженню рівня смертності, відіграють скринінгові програми.

Так, у 2016 році показник охоплення скринінговими оглядами як дорослого, так і дитячого населення, наблизився до 90%, зауважив він.

"Триває реалізація Національної скринінгової програми. За 2016 рік у республіці проведено 11 млн 104 тис. 264 скринінг-обстежень цільових груп дорослого і дитячого населення. Спостерігається збільшення показника охоплення скринінговими оглядами - до 90% і вище, підвищення рівня виявлення випадків захворювань, позитивна динаміка охоплення диспансерним наглядом виявлених хворих", - розповів він.

Міністр також додав, що з огляду на, що більше 40% населення країни проживають у сільській місцевості, особливу увагу у 2016 році було приділено підвищенню доступності медичної допомоги населенню, яке проживає у віддалених і важкодоступних регіонах.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, деякі лікувальні заклади в Україні сьогодні готові запропонувати і жінкам і чоловікам програми обстеження всього тіла — онкоскринінги.

"Скринінг є своєрідним моніторингом, інакше кажучи - певним баченням здоров'я людини. Первинна профілактика будь-яких пухлин, або будь-якого захворювання, передбачає певний обсяг обстежень, аналізів, які дозволять сформувати технічну карту здоров'я людини. На основі цієї технічної карти, якщо немає відхилень і пацієнт не потребує лікування – він отримує рекомендації, згідно яких продовжуєте щасливо та активно жити. У разі якщо під час скринінгу, обстеження, здачі аналізів крові у пацієнта виявляють ті чи інші відхилення, або ті чи інші хвороби – це дозволяє лікарю передбачити певні проблеми, які можуть виникнути у пацієнта через рік, два, п'ять, десять і навіть двадцять років. Тобто ви можете пролікувати ту чи іншу хворобу і убезпечити себе від виникнення більш грізного онкологічного захворювання завчасно", - розповів головний лікар медичного центру "Клініка Спіженко", нейрохірург Антон Шкіряк.

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