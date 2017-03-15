Министр здравоохранения Казахстана рассказал о секрете долголетия своего народа

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В 2016 году продолжительность жизни жителей Казахстана составляла 72 года, что на 6 лет больше, чем в 2006 году. Также, значительно снизились показатели детской смертности. Такие достижения обусловлены введением в стране скрининговых программ для раннего выявления болезней. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, сообщает пресс-служба Минздрава Казахстана, передает УНН.

Также, министр отметил, что за 10 лет уровень детской смертности в стране снизился в 2 раза.

"Продолжительность жизни в 2016 году составляла 72 года, что на 6 лет больше, чем в 2006 году. Наблюдается положительная динамика по уменьшению детской смертности. В 2016 году данный показатель составлял 12,6 случаев на 1 тыс. родившихся, что в 2 раза меньше по сравнению с 2006 годом", - рассказал он.

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В то же время, Е.Биртанов отметил, что важную роль в раннем выявлении заболеваний и, соответственно, снижении уровня смертности, играют скрининговые программы.

Так, в 2016 году показатель охвата скрининговыми осмотрами как взрослого, так и детского населения, приблизился к 90%, отметил он.

"Продолжается реализация Национальной скрининговой программы. За 2016 год в республике проведено 11 млн 104 тыс. 264 скрининг-обследований целевых групп взрослого и детского населения. Наблюдается увеличение показателя охвата скрининговыми осмотрами - до 90% и выше, повышение уровня выявления случаев заболеваний, положительная динамика охвата диспансерным наблюдением выявленных больных", - рассказал он.

Министр также добавил, что, учитывая, что более 40% населения страны проживают в сельской местности, особое внимание в 2016 году было уделено повышению доступности медицинской помощи населению, проживающему в отдаленных и труднодоступных регионах.

Напомним, как сообщал УНН, некоторые лечебные учреждения в Украине сегодня готовы предложить и женщинам и мужчинам программы обследования всего тела - онкоскрининги.

"Скрининг является своеобразным мониторингом, иначе говоря - определенным видением здоровья человека. Первичная профилактика любых опухолей, или любого заболевания, предполагает определенный объем обследований, анализов, которые позволят сформировать техническую карту здоровья человека. На основе этой технической карты, если нет отклонений и пациент не нуждается в лечении - он получает рекомендации, согласно которым продолжаете счастливо и активно жить. в случае если во время скрининга, обследования, сдачи анализов крови у пациента обнаруживают те или иные отклонения, или те или иные болезни - это позволяет врачу предвидеть определенные проблемы, которые могут возникнуть у пациента через год, два, пять, десять и даже двадцать лет. То есть вы можете пролечить ту или иную болезнь и обезопасить себя от возникновения более грозного онкологического заболевания заблаговременно", - рассказал главный врач медицинского центра "Клиника Спиженко", нейрохирург Антон Шкиряк.

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