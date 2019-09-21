Міністр оборони України повідомив про роботу над планом розведення сил і засобів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України розробляє план розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.
“Дійсно, план розведення зараз створюється. Зараз Генштаб над цим працює. Звичайно, він буде представлений, він буде враховувати всі ризики”, — сказав міністр в інтерв’ю “Радіо Свобода” в суботу.
За його словами, розведення сил і засобів на Донбасі не буде проходити одночасно скрізь. “По-перше, воно не буде розводитися одночасно всюди. Це буде ділянками. І буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступлення абсолютно”, — сказав глава військового відомства.
Як передавав УНН, в Міноборони повідомили, що роботимуть з питанням призову до ЗСУ.