Министр обороны Украины сообщил о работе над планом разведения сил и средств на Донбассе

“Действительно, план разведения сейчас создается. Сейчас Генштаб этим занимается. Конечно, он будет представлен, он будет учитывать все риски”, — сказал министр в интервью “Радио Свобода” в субботу.

По его словам, разведение сил и средств на Донбассе не будет проходить одновременно везде. “Во-первых, оно не будет распространяться одновременно везде. Эбудет участками. Будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон. И это абсолютно не критично. То есть это не уступка абсолютно”, — сказал глава военного ведомства.

Как сообщал УНН, в Минобороны сообщили, что будут делать с вопросом призыва в ВСУ.