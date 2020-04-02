Міністр оборони поїхав до Одеси: перевірив будівництво об’єкта ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Під час робочої поїздки до Одеського гарнізону міністр оборони України Андрій Таран разом з Головнокомандувачем ЗС України генерал-полковником Русланом Хомчаком проінспектували стан будівництва об’єктів інфраструктури під штаб Військово-морських сил ЗС України, який дислокується в місті Одеса, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Повідомляється, що Таран під час інспекції поспілкувався з представниками ВМС та підрядних організацій, які виконують роботи на зазначеному об’єкті, щодо можливих строків закінчення будівництва та проблемних питань.
Міністр оборони також наголосив на пріоритетності розвитку та посиленні спроможностей національних ВМС, зважаючи на подальшу агресію та дестабілізацію ситуації Російською Федерацією в Азово-Чорноморському регіоні.
Як повідомляв УНН, раніше Таран назвав потенційне місце для розміщення бази ВМС ЗСУ.