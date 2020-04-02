Министр обороны поехал в Одессу: проверил строительство объекта ВМС

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65338 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77133 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90453 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88311 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104422 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87993 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102969 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105946 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130994 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130333 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103861 просмотра
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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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4 марта, 18:57 • 107271 просмотра
Актуальное
Министр обороны поехал в Одессу: проверил строительство объекта ВМС

Министр обороны поехал в Одессу: проверил строительство объекта ВМС

Киев  •  УНН

 • 11532 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во время рабочей поездки в Одесский гарнизон министр обороны Украины Андрей Таран вместе с Главнокомандующим ВС Украины генерал-полковником Русланом Хомчаком проинспектировали состояние строительства объектов инфраструктуры под штаб Военно-морских сил ВС Украины, который дислоцируется в городе Одесса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сообщается, что Таран во время инспекции пообщался с представителями ВМС и подрядных организаций, выполняющих работы на указанном объекте, относительно возможных сроков окончания строительства и проблемных вопросов.

Министр обороны также отметил приоритетность развития и усиления возможностей национальных ВМС, учитывая дальнейшую агрессию и дестабилизацию ситуации Российской Федерацией в Азово-Черноморском регионе.

Как сообщал УНН, ранее Таран назвал потенциальное место для размещения базы ВМС ВСУ.

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