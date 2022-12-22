Міністр оборони Польщі про надання Україні Patriot: це посилить безпеку не лише українців, але й поляків

Цитата

«Розміщення американської системи Patriot в Україні посилить безпеку не лише українців, а й поляків. Це чудове рішення адміністрації США. Опозиція, яка заявила про «неможливість» перенесення пускової установки в Україні, в черговий раз дискредитувала себе», - написав Блащак у Twitter.

Доповнення

У новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що комплекси Patriot могли б суттєво посилити протиповітряну оборону та відігнати подалі російську авіацію від кордонів України.