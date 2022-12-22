Міністр оборони Польщі про надання Україні Patriot: це посилить безпеку не лише українців, але й поляків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що розміщення Patriot в Україні посилить безпеку не лише українців, а й поляків. Він додав, що опозиція, яка заявила про «неможливість» перенесення пускової установки, в черговий раз дискредитувала себе, передає УНН.
Цитата
«Розміщення американської системи Patriot в Україні посилить безпеку не лише українців, а й поляків. Це чудове рішення адміністрації США. Опозиція, яка заявила про «неможливість» перенесення пускової установки в Україні, в черговий раз дискредитувала себе», - написав Блащак у Twitter.
Доповнення
У новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що комплекси Patriot могли б суттєво посилити протиповітряну оборону та відігнати подалі російську авіацію від кордонів України.