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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 8588 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Міністр оборони оцінив можливість закупівлі у США систем Javelin

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Рішення Держдепартаменту США щодо реалізації проекту "Міжнародні військові продажі", завдяки якому Україна зможе закуповувати американські системи Javelin, є ще одним важливим сигналом міжнародної підтримки наших зусиль у протистоянні військовій агресії. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Міністр оборони оцінив можливість закупівлі у США систем Javelin

"Рішення Держдепартаменту США щодо реалізації проекту "Міжнародні військові продажі" - це ще один важливий сигнал міжнародної підтримки наших зусиль у протистоянні військовій агресії. Завдяки цьому проєкту зможемо закуповувати необхідні нашим Збройним силам озброєння і військову техніку, зокрема американські системи Javelin", - написав Загороднюк.

З його слів, відповідно, процеси планового переоснащення українського війська, посилення наших спроможностей та розвитку сумісності з арміями держав - членів НАТО триватимуть.

"Так само матиме продовження і плідна взаємодія з нашими американськими партнерами. У цьому переконався під час зустрічі з делегацією Конгресу США. Тож, підтримка є, прямуємо далі", - підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, 4 жовтня міністр оборони зустрівся з конгресменами США.

Як повідомляв УНН, 4 жовтня стало відомо, що США схвалили продаж Україні комплексів Javelin на 39 млн доларів.

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