Міністр оборони зустрівся з конгресменами США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Всебічна підтримка нашої держави та її Збройних Сил з боку Сполучених Штатів Америки має значний вплив на ситуацію в Україні останні п’ять років. Усі програми співробітництва зі США і допомога, яку надає американський уряд, дуже цінні для нас. Це – сильний меседж, що ми не самі. На цьому наголосив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі з делегацією Конгресу США, повідомляє УНН з посиланням на Кабінет міністрів України.
Андрій Загороднюк провів зустріч з делегацією Конгресу США на чолі з головою Підкомітету з питань боєготовності Комітету з питань збройних сил Палати представників США Джоном Гараменді. На зустрічі також були присутні члени Палати представників США Вікі Хартцлер, Джон Шимкус, Дейв Лобсек, Дженніфер Гонсалес-Колон, Томас О’Халлеран, а також Тимчасовий повірений у справах США Посольства США в Україні Вільям Б. Тейлор.
Андрій Загороднюк подякував американській стороні за послідовну підтримку України та наголосив на важливості подальшого співробітництва з Конгресом США.
Міністр оборони України ознайомив іноземних гостей з пріоритетними напрямами діяльності Уряду та Міністерства оборони України з метою посилення спроможностей Збройних Сил України, а також акцентував увагу на незмінності євроатлантичного курсу нашої держави.
Під час обговорення пріоритетних напрямків надання допомоги Україні Урядом Сполучених Штатів сторони розглянули можливості розширення військово-технічного співробітництва між двома країнами.
Відзначивши важливість технічної допомоги, яку США надає в рамках допомоги Збройним Силам України, Міністр оборони України привітав рішення Державного Департаменту США щодо готовності реалізувати проект з продажу Україні сучасного летального озброєння в рамках програми "Міжнародні військові продажі", а також підкреслив готовність вітчизняного оборонного відомства здійснювати закупівлі необхідних зразків ОВТ, які виробляються в США.
Боротьба з корупцією також стала однією із ключових тем для обговорення. Андрій Загороднюк поінформував про основні напрями діяльності вітчизняного оборонного відомства у протидії і боротьбі з корупційними ризиками, особливо у сфері закупівель, наголосивши на чіткій позиції нового Уряду щодо нульової толерантності до корупції.
У контексті розмови про консультативно-дорадчу допомогу Андрій Загороднюк акцентував на важливості залучення радників від США до процесу реформування оборонного відомства та ЗС України.
Міністр оборони підкреслив унікальність досвіду, який Україна отримала в ході ведення бойових дій та протистояння сучасним гібридним загрозам, а також наголосив на готовності української сторони до поглиблення обміну досвідом з американськими колегами.
Нагадаємо, 24 вересня Президент України Володимир Зеленський сказав, що хоче, щоб США завжди підтримували Україну і курс України у боротьбі з агресією та війною.