Міністр оборони зустрівся з конгресменами США

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Всебічна підтримка нашої держави та її Збройних Сил з боку Сполучених Штатів Америки має значний вплив на ситуацію в Україні останні п’ять років. Усі програми співробітництва зі США і допомога, яку надає американський уряд, дуже цінні для нас. Це – сильний меседж, що ми не самі. На цьому наголосив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі з делегацією Конгресу США, повідомляє УНН з посиланням на Кабінет міністрів України.