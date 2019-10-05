Министр обороны встретился с конгрессменами США

КИЕВ. 5 октября. УНН. Всесторонняя поддержка нашего государства и его Вооруженных Сил со стороны Соединенных Штатов Америки имеет значительное влияние на ситуацию в Украине последние пять лет. Все программы сотрудничества с США и помощь, которую оказывает американское правительство, очень ценные для нас. Это - сильный месседж, что мы не одни. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время встречи с делегацией Конгресса США, сообщает УНН со ссылкой на Кабинет министров Украины.