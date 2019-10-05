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Министр обороны встретился с конгрессменами США

Киев • УНН

 • 10839 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Всесторонняя поддержка нашего государства и его Вооруженных Сил со стороны Соединенных Штатов Америки имеет значительное влияние на ситуацию в Украине последние пять лет. Все программы сотрудничества с США и помощь, которую оказывает американское правительство, очень ценные для нас. Это - сильный месседж, что мы не одни. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время встречи с делегацией Конгресса США, сообщает УНН со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Министр обороны встретился с конгрессменами США

Андрей Загороднюк провел встречу с делегацией Конгресса США во главе с председателем Подкомитета по вопросам боеготовности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Джоном Гараменди. На встрече также присутствовали члены Палаты представителей США Вики Хартцлер, Джон Шимкус, Дэйв Лобсек, Дженнифер Гонсалес-Колон, Томас ОьХаллеран, а также Временный поверенный в делах США Посольства США в Украине Вильям Б. Тейлор.

Андрей Загороднюк поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и отметил важность дальнейшего сотрудничества с Конгрессом США.

Министр обороны Украины ознакомил иностранных гостей с приоритетными направлениями деятельности Правительства и Министерства обороны Украины с целью усиления возможностей Вооруженных Сил Украины, а также акцентировал внимание на неизменности евроатлантического курса нашего государства.

При обсуждении приоритетных направлений оказания помощи Украине Правительством Соединенных Штатов стороны рассмотрели возможности расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Отметив важность технической помощи, которую США оказывает в рамках помощи Вооруженным Силам Украины, Министр обороны Украины приветствовал решение Государственного Департамента США о готовности реализовать проект по продаже Украине современного летального вооружение в рамках программы "Международные военные продажи", а также подчеркнул готовность оборонного ведомства осуществлять закупки необходимых образцов ВВТ, которые производятся в США.

Борьба с коррупцией также стала одной из ключевых тем для обсуждения. Андрей Загороднюк проинформировал об основных направлениях деятельности оборонного ведомства в противодействии и борьбе с коррупционными рисками, особенно в сфере закупок, отметив четкой позиции нового правительства по нулевой толерантности к коррупции.

В контексте разговора о консультативно-совещательный помощь Андрей Загороднюк подчеркнул важность привлечения советников от США в процесс реформирования оборонного ведомства и ВС Украины.

Министр обороны подчеркнул уникальность опыта, который Украина получила в ходе ведения боевых действий и противостояния современным гибридным угрозам, а также отметил готовность украинской стороны к углублению обмена опытом с американскими коллегами.

Напомним, 24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет, чтобы США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и войной.

Украинские Национальные Новости

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