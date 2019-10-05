Министр обороны оценил возможность закупки у США систем Javelin
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Решение Госдепартамента США по реализации проекта "Международные военные продажи", благодаря которому Украина сможет закупать американские системы Javelin, является еще одним важным сигналом международной поддержки наших усилий в противостоянии военной агрессии. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Решение Госдепартамента США по реализации проекта "Международные военные продажи" - это еще один важный сигнал международной поддержки наших усилий в противостоянии военной агрессии. Благодаря этому проекту сможем закупать необходимые нашим Вооруженным силам вооружения и военную технику, в частности американские системы Javelin", - написал Загороднюк.
По его словам, соответственно, процессы планового переоснащения украинской армии, усиление наших возможностей и развитие совместимости с армиями государств - членов НАТО будут продолжаться.
"Так же будет иметь продолжение и плодотворное взаимодействие с нашими американскими партнерами. В этом убедился во время встречи с делегацией Конгресса США. Поэтому, поддержка есть, идем дальше", - подытожил министр обороны.
Напомним, 4 октября министр обороны встретился с конгрессменами США.
Как сообщал УНН, 4 октября стало известно, что США одобрили продажу Украине комплексов Javelin на 39 млн долларов.