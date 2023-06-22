Міністр оборони Британії не братиме участь у виборах Генсека НАТО через позицію Байдена - Sky News
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що не братиме участь у перегонах за право стати наступним очільником НАТО. Sky News з посиланням на джерело повідомляє, що президент США Джо Байден нібито "просто не хотів підтримувати Велику Британію", пише УНН.
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що він не бере участі у гонці за посаду наступного Генсека НАТО, заявивши, що Сполучені Штати хочуть, щоб чинний очільник залишався на своїй посаді до наступного року.
Бен Воллес за підтримки прем'єр-міністра Ріші Сунака, як вказано, заручився підтримкою різних європейських союзників, щоб цієї осені замінити Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря.
"Але точка зору США, найпотужнішого члена альянсу, є ключовою" в "об’єднанні всіх 31 союзника на підтримку єдиного кандидата", зауважує телеканал.
Однак, як повідомляється, схилити на свій бік головнокомандувача США йому не вдалося.
"Цього не станеться", - сказав Воллес журналу The Economist в інтерв'ю, опублікованому в середу.
"Можливо, вони хочуть прем'єр-міністра", - припустив він.
Як відомо Sky News, минулого тижня міністр оборони Британії виявив, що його надії на НАТО не виправдалися.
"Байден просто не хотів підтримувати Велику Британію", - заявило джерело в обороні.
Зазначається, що Столтенберг може залишитися очільником НАТО. Ще одним ім'ям, яке називають, є прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, хоч вважається, що він відмовився від цієї посади. Є також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, хоча попередній генеральний секретар також був данцем.
Дипломатичні джерела повідомили, що союзники сподівалися знайти кандидата, який був главою держави чи уряду, із "бонусними балами", якщо це була б жінка - то це було б вперше, адже посаду генерального секретаря ніколи не обіймала жінка.
Низка джерел стверджували, що Brexit також означає, що деякі європейські країни віддадуть перевагу кандидату від країни Європейського Союзу, а не від Великої Британії.
Раніше
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес виявив зацікавленість у тому, щоб стати наступником Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, посада якого має стати вакантною наприкінці цього року.