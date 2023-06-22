Министр обороны Британии не будет участвовать в выборах Генсека НАТО из-за позиции Байдена - Sky News

Детали

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что он не участвует в гонке за пост следующего Генсека НАТО, заявив, что Соединенные Штаты хотят, чтобы действующий глава оставался на своем посту до следующего года.

Бен Уоллес при поддержке премьер-министра Риши Сунака, как указано, заручился поддержкой различных европейских союзников, чтобы этой осенью заменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря.

"Но точка зрения США, самого мощного члена альянса, является ключевой" в "объединении всех 31 союзника в поддержку единого кандидата", отмечает телеканал.

Однако, как сообщается, склонить на свою сторону главнокомандующего США ему не удалось.

"Этого не произойдет", - сказал Уоллес журналу The Economist в интервью, опубликованном в среду.

"Возможно, они хотят премьер-министра", - предположил он.

Как известно Sky News, на прошлой неделе министр обороны Британии обнаружил, что его надежды на НАТО не оправдались.

"Байден просто не хотел поддерживать Великобританию", - заявил источник в обороне.

Отмечается, что Столтенберг может остаться главой НАТО. Еще одним именем, которое называют, является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, хотя считается, что он отказался от этой должности. Есть также премьер-министр Дании Метте Фредериксен, хотя предыдущий генеральный секретарь также был датчанином.

Дипломатические источники сообщили, что союзники надеялись найти кандидата, который был главой государства или правительства, с "бонусными баллами", если это была бы женщина - то это было бы впервые, ведь должность генерального секретаря никогда не занимала женщина.

Ряд источников утверждали, что Brexit также означает, что некоторые европейские страны отдадут предпочтение кандидату от страны Европейского Союза, а не от Великобритании.

Ранее

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес проявил заинтересованность в том, чтобы стать преемником Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, должность которого должна стать вакантной в конце этого года.