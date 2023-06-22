Министр обороны Британии не будет участвовать в выборах Генсека НАТО из-за позиции Байдена - Sky News
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет участвовать в гонке за право стать следующим главой НАТО. Sky News со ссылкой на источник сообщает, что президент США Джо Байден якобы "просто не хотел поддерживать Великобританию", пишет УНН.
Детали
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что он не участвует в гонке за пост следующего Генсека НАТО, заявив, что Соединенные Штаты хотят, чтобы действующий глава оставался на своем посту до следующего года.
Бен Уоллес при поддержке премьер-министра Риши Сунака, как указано, заручился поддержкой различных европейских союзников, чтобы этой осенью заменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря.
"Но точка зрения США, самого мощного члена альянса, является ключевой" в "объединении всех 31 союзника в поддержку единого кандидата", отмечает телеканал.
Однако, как сообщается, склонить на свою сторону главнокомандующего США ему не удалось.
"Этого не произойдет", - сказал Уоллес журналу The Economist в интервью, опубликованном в среду.
"Возможно, они хотят премьер-министра", - предположил он.
Как известно Sky News, на прошлой неделе министр обороны Британии обнаружил, что его надежды на НАТО не оправдались.
"Байден просто не хотел поддерживать Великобританию", - заявил источник в обороне.
Отмечается, что Столтенберг может остаться главой НАТО. Еще одним именем, которое называют, является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, хотя считается, что он отказался от этой должности. Есть также премьер-министр Дании Метте Фредериксен, хотя предыдущий генеральный секретарь также был датчанином.
Дипломатические источники сообщили, что союзники надеялись найти кандидата, который был главой государства или правительства, с "бонусными баллами", если это была бы женщина - то это было бы впервые, ведь должность генерального секретаря никогда не занимала женщина.
Ряд источников утверждали, что Brexit также означает, что некоторые европейские страны отдадут предпочтение кандидату от страны Европейского Союза, а не от Великобритании.
Ранее
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес проявил заинтересованность в том, чтобы стать преемником Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, должность которого должна стать вакантной в конце этого года.