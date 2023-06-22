Министр обороны Британии не будет участвовать в выборах Генсека НАТО из-за позиции Байдена - Sky News

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 27158 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 58028 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 63644 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 173252 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 94322 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 99673 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 291225 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 79944 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 130537 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169505 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 131699 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 214586 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 114020 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 68832 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 48932 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 173262 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 216596 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 291234 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 307102 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 356820 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 15205 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 50301 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 70209 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 115350 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 67676 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Министр обороны Британии не будет участвовать в выборах Генсека НАТО из-за позиции Байдена - Sky News

Киев • УНН

 • 902379 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не будет участвовать в гонке за право стать следующим главой НАТО. Sky News со ссылкой на источник сообщает, что президент США Джо Байден якобы "просто не хотел поддерживать Великобританию", пишет УНН.

Министр обороны Британии не будет участвовать в выборах Генсека НАТО из-за позиции Байдена - Sky News

Детали

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что он не участвует в гонке за пост следующего Генсека НАТО, заявив, что Соединенные Штаты хотят, чтобы действующий глава оставался на своем посту до следующего года.

Бен Уоллес при поддержке премьер-министра Риши Сунака, как указано, заручился поддержкой различных европейских союзников, чтобы этой осенью заменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря.

"Но точка зрения США, самого мощного члена альянса, является ключевой" в "объединении всех 31 союзника в поддержку единого кандидата", отмечает телеканал.

Однако, как сообщается, склонить на свою сторону главнокомандующего США ему не удалось.

"Этого не произойдет", - сказал Уоллес журналу The Economist в интервью, опубликованном в среду.

"Возможно, они хотят премьер-министра", - предположил он.

Как известно Sky News, на прошлой неделе министр обороны Британии обнаружил, что его надежды на НАТО не оправдались.

"Байден просто не хотел поддерживать Великобританию", - заявил источник в обороне.

Отмечается, что Столтенберг может остаться главой НАТО. Еще одним именем, которое называют, является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, хотя считается, что он отказался от этой должности. Есть также премьер-министр Дании Метте Фредериксен, хотя предыдущий генеральный секретарь также был датчанином.

Дипломатические источники сообщили, что союзники надеялись найти кандидата, который был главой государства или правительства, с "бонусными баллами", если это была бы женщина - то это было бы впервые, ведь должность генерального секретаря никогда не занимала женщина.

Ряд источников утверждали, что Brexit также означает, что некоторые европейские страны отдадут предпочтение кандидату от страны Европейского Союза, а не от Великобритании.

Ранее

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес проявил заинтересованность в том, чтобы стать преемником Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, должность которого должна стать вакантной в конце этого года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33