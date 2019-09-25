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Міністр назвав голові місії США пріоритети реформи сектору юстиції

Міністр назвав голові місії США пріоритети реформи сектору юстиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська провів зустріч з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором за участі директора Місії USAID в Україні і Білорусі Сьюзан Фріц, головною темою зустрічі стало обговорення пріоритетів подальшої співпраці з впровадження реформ у сфері юстиції в Україні. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мін'юсту.

Малюська зазначив, що в напрямі забезпечення верховенства права в Україні одним з ключових завдань є реформа судової системи. "Наразі Комісія з питань правової реформи при Президентові України активно працює над її перезавантаженням. Посилення ролі Міністерства юстиції у реалізації цього завдання також набуває особливого значення", - вказали у відомстві.

Міністр юстиції наголосив, що до першочергових завдань реформування сектору юстиції належать:

  • удосконалення функціонування електронних державних реєстрів, шляхом усунення прогалин у відповідному нормативно-правовому регулюванні та оновлення програмного забезпечення таких реєстрів;
  • перезапуск роботи Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації через кадрове оновлення та залучення експертної допомоги міжнародних донорів;
  • реформа пенітенціарної системи, а саме: модернізація та будівництво нових приміщень для установ виконання покарань, перегляд підходу до застосування заходів виправного характеру.

Тейлор своєю чергою наголосив, що головна мета підтримки США реформ у сфері юстиції в Україні – забезпечення верховенства права в нашій державі. Американська сторона також підкреслила, що створення дієвої системи безоплатної правової допомоги залишається пріоритетом у співпраці з Мін’юстом. Також вони висловили готовність надати необхідну підтримку у впровадженні реформи системи виконання судових рішень та альтернативного вирішення спорів в Україні.

Нагадаємо, у Мін'юсті займуться створенням окремого третейського суду.

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