Міністр енергетики РФ Новак заразився коронавірусом

"На жаль, Олександр Валентинович Новак захворів на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Побажаймо йому від щирого серця одужання. Він прилетів, власне кажучи, і полетів у Москву, не взявши участь... Дай боже йому здоров'я", - сказав Мішустін на засіданні урядової комісії з соціально-економічного розвитку Далекого Сходу у Благовєщенську.

Також у Міненерго зазначили, що Новак переносить COVID-19 безсимптомно.

Нагадаємо, пресслужба уряду Росії підтвердила, що у кількох журналістів, які супроводжують прем’єр-міністра Михайла Мішустіна у поїздці по Далекому Сходу, на етапі тестування були виявлені позитивні результати тестів на коронавірус.