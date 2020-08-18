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Міністр енергетики РФ Новак заразився коронавірусом

Міністр енергетики РФ Новак заразився коронавірусом

Київ • УНН

 • 10655 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. У міністра енергетики Росії Олександра Новака виявили коронавірус. Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"На жаль, Олександр Валентинович Новак захворів на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Побажаймо йому від щирого серця одужання. Він прилетів, власне кажучи, і полетів у Москву, не взявши участь... Дай боже йому здоров'я", - сказав Мішустін на засіданні урядової комісії з соціально-економічного розвитку Далекого Сходу у Благовєщенську.

Також у Міненерго зазначили, що Новак переносить COVID-19 безсимптомно.

Нагадаємо, пресслужба уряду Росії підтвердила, що у кількох журналістів, які супроводжують прем’єр-міністра Михайла Мішустіна у поїздці по Далекому Сходу, на етапі тестування були виявлені позитивні результати тестів на коронавірус.

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