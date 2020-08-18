Министр энергетики РФ Новак заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. У министра энергетики России Александра Новака обнаружили коронавирус. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие... Дай бог ему здоровья", - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.
Также в Минэнерго отметили, что Новак переносит COVID-19 бессимптомно.
Напомним, пресс-служба правительства России подтвердила, что у нескольких журналистов, которые сопровождают премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были обнаружены положительные результаты тестов на коронавирус.