Мінфін залучив до бюджету майже 10 млрд грн від продажу держоблігацій після місяця перерви

“На аукціоні 28 квітня 2020 року Міністерство фінансів запропонувало інвесторам цінні папери номіновані в гривні з терміном обігу 3 місяці та в іноземній валюті (долари США) з терміном обігу 6 та 9 місяців. За підсумками аукціону до державного бюджету було залучено:

— за гривневими облігаціями — 5 377 млн грн (середньозважена ставка дохідності 11,24%);

— за номінованими в іноземній валюті — в еквіваленті 4 455 млн грн (53,3 млн дол. за 6-місячними паперами з дохідністю 3,29% і 111,1 млн дол. за 9-місячноми паперами з дохідністю 3,5%)”, — повідомили в міністерстві.

Зазначається, що загалом до державного бюджету залучено 9 832 млн грн.

Нагадаємо, у березні Мінфін залучив ще 24,8 млрд грн від продажу держоблігацій.