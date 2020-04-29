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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 32364 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 77931 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101559 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127852 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128588 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121642 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103064 просмотра

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Минфин привлек в бюджет почти 10 млрд грн от продажи гособлигаций после месяца перерыва

Минфин привлек в бюджет почти 10 млрд грн от продажи гособлигаций после месяца перерыва

Киев  •  УНН

 • 11455 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. После нескольких недель перерыва Минфин вернулся на внутренний рынок заимствований, восстановив аукционы по размещению ОВГЗ. В результате в государственный бюджет привлечено 9832 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов, передает УНН.

"На аукционе 28 апреля 2020 Министерство финансов предложило инвесторам ценные бумаги номинированные в гривне со сроком обращения 3 месяца и в иностранной валюте (доллары США) со сроком обращения 6 и 9 месяцев. По итогам аукциона в государственный бюджет было привлечено:

- по гривневым облигациям - 5377 млн грн (средневзвешенная ставка доходности 11,24%);
- по номинированным в иностранной валюте - в эквиваленте 4455 млн грн (53,3 млн долл. по 6-месячным бумагам с доходностью 3,29% и 111,1  млн долл. за 9-месячными бумагами с доходностью 3,5%)", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что в целом в государственный бюджет привлечено 9832 млн грн.

Напомним, в марте Минфин привлек еще 24,8 млрд грн от продажи гособлигаций.

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