Минфин привлек в бюджет почти 10 млрд грн от продажи гособлигаций после месяца перерыва
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. После нескольких недель перерыва Минфин вернулся на внутренний рынок заимствований, восстановив аукционы по размещению ОВГЗ. В результате в государственный бюджет привлечено 9832 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов, передает УНН.
"На аукционе 28 апреля 2020 Министерство финансов предложило инвесторам ценные бумаги номинированные в гривне со сроком обращения 3 месяца и в иностранной валюте (доллары США) со сроком обращения 6 и 9 месяцев. По итогам аукциона в государственный бюджет было привлечено:
- по гривневым облигациям - 5377 млн грн (средневзвешенная ставка доходности 11,24%);
- по номинированным в иностранной валюте - в эквиваленте 4455 млн грн (53,3 млн долл. по 6-месячным бумагам с доходностью 3,29% и 111,1 млн долл. за 9-месячными бумагами с доходностью 3,5%)", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что в целом в государственный бюджет привлечено 9832 млн грн.
Напомним, в марте Минфин привлек еще 24,8 млрд грн от продажи гособлигаций.