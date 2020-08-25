Мінфін залучив до бюджету близько 900 млн грн від продажу ОВДП

“Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам два випуски цінних паперів - в національній валюті і в іноземній валюті. Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні - 3 місяці, а в доларах США - 1,2 року. Від розміщення гривневих 3-місячних паперів до державного бюджету було залучено 78,5 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП не змінилась і склала 7,0%.

“В свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 30 млн дол. Середньозважена ставка дохідності залишилась незмінною – 3,5%. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 894,4 млн грн”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, держборг України зріс до понад 85 млрд доларів.