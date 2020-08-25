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Минфин привлек в бюджет около 900 млн грн от продажи ОВГЗ

Киев • УНН

 • 9670 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Министерство финансов Украины по итогам аукциона по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) привлекло в госбюджет около 900 млн грн. Об этом Минфин сообщил в Facebook, передает УНН.

Минфин привлек в бюджет около 900 млн грн от продажи ОВГЗ

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам два выпуска ценных бумаг - в национальной валюте и в иностранной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, а в долларах США - 1,2 года. От размещения гривневых 3-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 78,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ не изменилась и составила 7,0%.

"В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 30 млн долл. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной - 3,5%. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 894,4 млн грн ", - указано в сообщении.

Напомним, госдолг Украины вырос до более 85 млрд долларов.

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