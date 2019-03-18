Мінфін не підтримав пропозицію АТУ щодо податкових преференцій свинарям

Як відомо, Асоціація тваринників України (АТУ) звернулася до Кабінету Міністрів України та Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням тимчасово знизити або скасувати податки для свинарів у зв’язку з епідемією АЧС в країні.

В асоціації поінформували Кабмін про те, що аналогічний механізм підтримки свинарів запровадив уряд Бельгії.

На переконання експертів АТУ, тимчасова відмова від оподаткування українських свиноферм допоможе їм вижити в умовах постійних спалахів АЧС.

Втім, у Мінфіні не підтримали таку пропозицію. У Міністерстві, посилаючись на Меморандум про економічну та фінансову політику, укладений з МВФ, заявили, що Україна взяла на себе зобов'язання утримуватися від введення нових податкових пільг або привілеїв.

Також у Мінфіні, посилаючись на чинне законодавство, повідомили, що надання податкових пільг окремим суб'єктам господарювання не узгоджується з принципом рівності всіх платників перед законом.

Крім того, у Міністерстві вважають, що надання податкових преференцій для свинарів не покращить продуктивність галузі, а навпаки – призведе до ускладнення системи адміністрування податків та створення різних схем податкової оптимізації.

"Враховуючи вищевикладене, пропозиція Асоціації тваринників України стосовно тимчасового зниження або скасування податків для свинарів не може бути підтримана", - заявили у Мінфіні.

Нагадаємо, у податковому комітеті ВРУ, навпаки, висловили готовність підтримати ідею АТУ про зменшення податкового навантаження на свинарів у період епідемії АЧС.

Свою підтримку ініціативи висловив і нардеп Сергій Тригубенко, закликавши уряд "почути проблему фермерів".

Також нагадаємо, сьогодні Україна скуповує польську свинину.