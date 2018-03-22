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Мінфін маніпулює Кабміном, аби встановити монополію на лотерейному ринку - експерт

Мінфін маніпулює Кабміном, аби встановити монополію на лотерейному ринку - експерт

Київ • УНН

 • 8942 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Наміри Мінфіну монополізувати лотерейний ринок країни не підтримав жодний державний орган. Про це у своєму блозі написала кандидат юридичних наук, експерт в сфері грального бізнесу Зоряна Топорецька, передає УНН.

"Вже майже рік триває міжвідомча боротьба між Міністерством фінансів України та іншими державними органами з приводу погодження розробленого Мінфіном проекту нових ліцензійних умов для операторів лотерей.

Мінекономіки, Антимонопольний комітет та Державна регуляторна служба не погодили цей проект через ряд положень, які прямо порушують чинне законодавство України (Закони України "Про санкції", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про державні лотереї в Україні"), та монополізують лотерейний ринок на користь однієї приватної компанії без зобов’язань платити податки і без контролю за обігом коштів", - написала вона.

Водночас, відсутність підтримки з боку профільних держорганів не стала на заваді Мінфіну. Ігноруючи доручення Першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва доопрацювати документ, міністерство змушує держоргани прийняти ліцумови в бажаній для себе редакції, а саме травня 2017 року.

"То чи можуть державні органи погоджувати проект регуляторного (підзаконного) акта, який прямо суперечить законам України (актам вищої юридичної сили)? Так. Фактично, регламент Кабміну каже що, державний орган, які б порушення не виявив, зобов’язаний завізувати проект регуляторного акта КМУ (візування передбачає напис: "Погоджено" або "Погоджено з зауваженнями"), навіть якщо цей проект прямо суперечить законам України, як актам вищої юридичної сили.

Крім того, відповідно до ст. 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" при погодженні проектів регуляторних актів можливе прийняття рішення як про погодження, так і про відмову в погодженні з наданням зауважень та пропозицій.

Тоді проект подається на повторне погодження з урахуванням цих пропозицій та зауважень. Але цю норму чомусь не скопіював КМУ у свій Регламент", - пояснює юрист.

Тож, Мінфін намагається просунути документ в існуючій редакції і одночасно позбутися відповідальності за його наслідки, наголосила З.Топорецька.

"То хто ж тоді нестиме відповідальність за такі документи і ті збитки, які будуть ними заподіяні?

Кабмін прийняв документ з дотриманням процедури, зацікавлені органи погодили з дотриманням процедури, Мінфін розробив документ, який вважав за потрібне. Напевно, саме будучи впевненими в своїй безкарності, Мінфін так активно проштовхує монополію єдиного приватного оператора та дозволяє собі не виконувати прямі доручення віце-прем’єра про необхідність доопрацювання ліцензійних умов і їх повторного погодження з усіма органами. Адже ніхто не поніс відповідальності за знищення лотерейного ринку впродовж останніх трьох років і щорічного недоотримання бюджетом України 4-5 млрд грн", - резюмувала юрист.

Нагадаємо, в уряді — конфлікт через лотереї. Мінфін вимагає від АМКУ схвалити проект ліцензійних умов для лотерей, який передбачає монопольне положення на ринку однієї наближеної до влади приватної компанії “УНЛ” (Українська національна лотерея). Для формальної конкуренції право проводити лотереї Мінфін запропонував держбанкам. Однак проти такого проекту виступили Нацбанк, Держказначейство, Регуляторна служба та АМКУ. Вони надали свої пропозиції та зауваження, а віце-прем’єр С.Кубів наказав Мінфіну врахувати їх в доопрацьованій версії проекту.

Проте Мінфін вимоги С.Кубіва проігнорував, та намагався змусити АМКУ погодити проект ліцензійних умов в “травневій” редакції. АМКУ відмовився та переніс розгляд питання на невизначений термін.

Тим часом “фаворита” влади – компанію “УНЛ” запідозрили в організації заборонених азартних ігор та сумнівного розіграшу джекпоту на користь очільника “РПЛ” О.Ляшка.

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