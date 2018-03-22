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Минфин манипулирует Кабмином, чтобы установить монополию на лотерейном рынке - эксперт

Минфин манипулирует Кабмином, чтобы установить монополию на лотерейном рынке - эксперт

Киев  •  УНН

 • 8942 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Намерения Минфина монополизировать лотерейный рынок страны не поддержал ни один государственный орган. Об этом в своем блоге написала кандидат юридических наук, эксперт в сфере игорного бизнеса Зоряна Топорецкая, передает УНН.

"Уже почти год продолжается межведомственная борьба между Министерством финансов Украины и другими государственными органами по поводу согласования разработанного Минфином проекта новых лицензионных условий для операторов лотерей.

Минэкономики, Антимонопольный комитет и Государственная регуляторная служба не согласовали этот проект через ряд положений, которые прямо нарушают действующее законодательство Украины (Законы Украины "О санкциях", "О лицензировании видов хозяйственной деятельности", "О государственных лотереях в Украине"), и монополизируют лотерейный рынок в пользу одной частной компании без обязательств платить налоги и без контроля за оборотом средств", - написала она.

В то же время, отсутствие поддержки со стороны профильных госорганов не помешало Минфину. Игнорируя поручения Первого вице-премьер-министра Степана Кубива доработать документ, министерство заставляет госорганы принять лицусловия в желаемой для себя редакции, а именно мая 2017 года.

"Могут ли государственные органы согласовывать проект регуляторного (подзаконного) акта, который прямо противоречит законам Украины (актам высшей юридической силы)? Да. Фактически, регламент Кабмина говорит что государственный орган, способствующие нарушения не выявил, обязан завизировать проект регуляторного акта КМУ (визирования предусматривает надпись: "Согласовано" или "Согласовано с замечаниями"), даже если этот проект прямо противоречит законам Украины, как актам высшей юридической силы.

Кроме того, согласно ст. 21 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" при согласовании проектов регуляторных актов возможно принятие решения как о согласовании, так и об отказе в согласовании с предоставлением замечаний и предложений.

Тогда проект подается на повторное согласование с учетом этих предложений и замечаний. Но эту норму почему-то не скопировал КМУ в свой Регламент", - объясняет юрист.

Поэтому, Минфин пытается продвинуть документ в существующей редакции и одновременно уйти от ответственности за его последствия, подчеркнула З.Топорецкая.

"Так кто же тогда будет нести ответственность за такие документы и те убытки, которые будут ими причиненные?

Кабмин принял документ с соблюдением процедуры, заинтересованные органы согласовали с соблюдением процедуры, Минфин разработал документ, который считал нужным. Наверное, именно будучи уверенными в своей безнаказанности, Минфин так активно проталкивает монополию единого частного оператора и позволяет себе не выполнять прямые поручения вице-премьера о необходимости доработки лицензионных условий и их повторного согласования со всеми органами. Ведь никто не понес ответственности за уничтожение лотерейного рынка в течение последних трех лет и ежегодного недополучения бюджетом Украины 4-5 млрд грн", - резюмировала юрист.

Напомним, в правительстве - конфликт из-за лотереи. Минфин требует от АМКУ одобрить проект лицензионных условий для лотерей, который предусматривает монопольное положение на рынке одной приближенной к власти частной компании "УНЛ" (Украинская национальная лотерея). Для формальной конкуренции право проводить лотереи Минфин предложил госбанкам. Однако против такого проекта выступили Нацбанк, Госказначейство, Регуляторная служба и АМКУ. Они предоставили свои предложения и замечания, а вице-премьер С.Кубив приказал Минфину учесть их в доработанной версии проекта.

Однако Минфин требования С.Кубива проигнорировал, и пытался заставить АМКУ согласовать проект лицензионных условий в "майской" редакции. АМКУ отказался и перенес рассмотрение вопроса на неопределенный срок.

Между тем "фаворита" власти - компанию "УНЛ" заподозрили в организации запрещенных азартных игр и сомнительного розыгрыша джекпота в пользу главы "РПЛ" О.Ляшко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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