Мінер мосту Метро може отримати довічне ув’язнення - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Чоловіку, що погрожував підірвати міст Метро, може загрожувати довічне ув’язнення. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко журналістам, передає кореспондент УНН.
«На теперішній час у нас порушено кримінальне провадження – приготування до здійснення терористичного акту. Це в залежності від наслідків (може погрожувати – ред.) навіть до довічного ув’язнення», - сказав він.
Як повідомляв УНН, 18 вересня у Києві озброєний злочинець пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.
Перше повідомлення про НП надійшло від пресслужби КП “Київський метрополітен”, а саме про ймовірне мінування станцій.
Згодом у пресслужбі поліції Києва повідомили, що інформація від сторонніх осіб надійшла о 16:05 про те, що на мосту якась людина, із нібито схожими на зброю засобами, погрожує підірвати міст.
У коментарі УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало зазначив, що на мосту Метро громадянин, за попередньою інформацією, здійснив кілька пострілів в повітря і погрожує підірвати міст Метро.