Міненерго: через нічну атаку дронами пошкоджень на фіксували, у Києві аварійні відключення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Нічна атака російських військ дронами на завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі, у Києві зафіксовані аварійні відключення електроенергії. Знеструмлення є загалом у 8 областях та столиці. Експорт електроенергії не планується. Про це повідомили в Міністерстві енергетики, пише УНН.
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"Уночі ворог завдав чергового масованого удару дронами по північних областях країни, зокрема Київщині. Пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано", - ідеться у повідомленні.
При цьому вказано, що триває терор прифронтових та прикордонних з рф територій. "У Донецькій області через обстріл знеструмлено 5 населених пунктів, без світла 5,3 тис. споживачів", - зазначили у міністерстві.
"Внаслідок попередніх обстрілів без світла також залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - повідомили у відомстві.
Також вказано, що "через технологічні порушення зафіксовано відключення 5 тисяч споживачів у Києві та на Київщині". Наразі, як повідомляється, переважну більшість з них заживлено. Тривають ремонтні роботи.
На Миколаївщині, як зазначається, через несприятливі погодні умови знеструмлено 6 населених пунктів, більше ніж тисяча споживачів без світла. Тривають відновлювальні роботи.
Загалом за добу енергетикам вдалося повернути світло для 10,6 тисячі споживачів, зокрема й у прифронтових областях.
"Експорт електроенергії не планується. Імпорт з Молдови та Словаччини становить понад 200 МВт", - повідомили у Міненерго.
"Триває ремонтна кампанія об’єктів генерації та мережевої інфраструктури у межах підготовки до нового опалювального сезону. Водночас обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Енергетична система працює стабільно", - вказали у відомстві.
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