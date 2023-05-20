Минэнерго: из-за ночной атаки дронами повреждений на фиксировали, в Киеве аварийные отключения

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Киев • УНН

 • 1012153 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Ночная атака российских войск дронами на нанесла повреждения энергетической инфраструктуре, в Киеве зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Обесточивания есть в целом в 8 областях и столице. Экспорт электроэнергии не планируется. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Детали

"Ночью враг нанес очередной массированный удар дронами по северным областям страны, в частности Киевской области. Повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.

При этом указано, что продолжается террор прифронтовых и приграничных с рф территорий. "В Донецкой области из-за обстрелов обесточены 5 населенных пунктов, без света 5,3 тыс. потребителей", - отметили в министерстве.

"Вследствие предыдущих обстрелов без света также остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - сообщили в ведомстве.

Также указано, что "из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тысяч потребителей в Киеве и в Киевской области". Сейчас, как сообщается, подавляющее большинство из них запитано. Продолжаются ремонтные работы.

В Николаевской области, как отмечается, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 6 населенных пунктов, более тысячи потребителей без света. Продолжаются восстановительные работы.

Всего за сутки энергетикам удалось вернуть свет для 10,6 тысячи потребителей, в том числе и в прифронтовых областях.

"Экспорт электроэнергии не планируется. Импорт из Молдовы и Словакии составляет более 200 МВт", - сообщили в Минэнерго.

"Продолжается ремонтная кампания объектов генерации и сетевой инфраструктуры в рамках подготовки к новому отопительному сезону. В то же время ограничения для бытовых потребителей не применяются. Энергетическая система работает стабильно", - указали в ведомстве.

Напомним

В украинском небе за ночь было уничтожено 20 "шахедов" и разведывательный дрон "Мерлин-ВР".

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