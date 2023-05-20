Минэнерго: из-за ночной атаки дронами повреждений на фиксировали, в Киеве аварийные отключения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Ночная атака российских войск дронами на нанесла повреждения энергетической инфраструктуре, в Киеве зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Обесточивания есть в целом в 8 областях и столице. Экспорт электроэнергии не планируется. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, пишет УНН.
Детали
"Ночью враг нанес очередной массированный удар дронами по северным областям страны, в частности Киевской области. Повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано", - говорится в сообщении.
При этом указано, что продолжается террор прифронтовых и приграничных с рф территорий. "В Донецкой области из-за обстрелов обесточены 5 населенных пунктов, без света 5,3 тыс. потребителей", - отметили в министерстве.
"Вследствие предыдущих обстрелов без света также остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - сообщили в ведомстве.
Также указано, что "из-за технологических нарушений зафиксировано отключение 5 тысяч потребителей в Киеве и в Киевской области". Сейчас, как сообщается, подавляющее большинство из них запитано. Продолжаются ремонтные работы.
В Николаевской области, как отмечается, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 6 населенных пунктов, более тысячи потребителей без света. Продолжаются восстановительные работы.
Всего за сутки энергетикам удалось вернуть свет для 10,6 тысячи потребителей, в том числе и в прифронтовых областях.
"Экспорт электроэнергии не планируется. Импорт из Молдовы и Словакии составляет более 200 МВт", - сообщили в Минэнерго.
"Продолжается ремонтная кампания объектов генерации и сетевой инфраструктуры в рамках подготовки к новому отопительному сезону. В то же время ограничения для бытовых потребителей не применяются. Энергетическая система работает стабильно", - указали в ведомстве.
Напомним
В украинском небе за ночь было уничтожено 20 "шахедов" и разведывательный дрон "Мерлин-ВР".