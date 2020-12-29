Мінекономіки прогнозує падіння економіки України на 4,8% у 2020 році

“Ми зберігаємо макропрогноз, який ми озвучили у квітні, падіння на 4,8% по році, як базовий”, — сказав міністр.

“Ми увійшли в цей рік з падінням також і промислового виробництва, і макроекономічних показників навіть до того часу, доки Україна увійшла в пандемію і почався локдаун з кінця березня-квітня”, — повідомив спікер.

Він нагадав, що за перший квартал 2020 року падіння ВВП склало 1,3%, в другому кварталі падіння прискорилось і склало 11,4% ВВП. В третьому кварталі падіння збереглось до 3,5%.

“Очікується 3% в четвертому кварталі”, — зазначив Петрашко.

В той же час, з його слів, є позитивні сигнали по відновленню економіки в четвертому кварталі, зокрема якщо порівняти листопад 2020 року з листопадом 2019 року, в країні спостерігається стабілізація індексу промислової продукції, падіння −0,3% в межах похибки, йде ріст індексу с/г продукції 11,3%, також зростає оборот роздрібної торгівлі на 12,1%.

Нагадаємо, за даними Держстату, у третьому кварталі 2020 року падіння валового внутрішнього продукту сповільнилось до 3,5% у порівнянні з відповідним періодом 2019 року.