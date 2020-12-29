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Минэкономики прогнозирует падение экономики Украины на 4,8% в 2020 году

Киев • УНН

 • 15654 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Минэкономики сохранило прогноз по падению экономики Украины на 4,8% в 2020 году. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко на пресс-конференции во вторник, передает УНН.

Минэкономики прогнозирует падение экономики Украины на 4,8% в 2020 году

“Мы сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле, падение на 4,8% по году, как базовое”, — сказал министр.

“Мы вошли в этот год с падением также и промышленного производства, и макроэкономических показателей даже до тех пор, пока Украина вошла в пандемию и начался локдаун с конца марта-апреля”, — сообщил спикер.

Он напомнил, что за первый квартал 2020 года падение ВВП составило 1,3%, во втором квартале падение ускорилось и составило 11,4% ВВП. В третьем квартале падение сохранилось до 3,5%.

“Ожидается 3% в четвертом квартале”, — отметил Петрашко.

В то же время, по его словам, есть положительные сигналы по восстановлению экономики в четвертом квартале, особенно если сравнить ноябрь 2020 года с ноябрем 2019 года, в стране наблюдается стабилизация индекса промышленной продукции, падение −0,3% в пределах погрешности, идет рост индекса с/х продукции 11,3%, также растет оборот розничной торговли на 12,1%.

Напомним, по данным Госстата, в третьем квартале 2020 года падение валового внутреннего продукта замедлилось до 3,5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

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