Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП України цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Падіння ВВП України за підсумками 2020 року становитиме 6% замість очікуваних у квітні 4,2%. Про це йдеться в консенсус-прогнозі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, передає УНН.
"За прогнозами експертів, Україна демонструє глибше падіння, ніж світова економіка, що становитиме 6% у 2020 році (у попередньому консенсус-прогнозі падіння становило 4,2%). Характер відновлення залежатиме від вже чинних карантинних заходів в Україні, а також посилених в умовах "адаптивного карантину ", що матиме негативний вплив на економіку країни, внаслідок чого відновлення буде повільним ", - йдеться в прогнозі.
При цьому Мінекономіки прогнозує помірнішу інфляцію - 5,8% проти 7%, а також міцніший середньорічний курс гривні - 27,00 гривні/долар проти 28,85 гривні / долар.
Також зазначається, що бюджетне стимулювання, введене для підтримки попиту населення і пом'якшення негативних наслідків карантинних заходів, зросте, що в умовах скорочення доходів призведе до істотного зростання дефіциту бюджету до 5,6% ВВП.
"Всі елементи попиту матимуть негативну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій, яке поглибилося до 20,3% з 14,8% в попередньому консенсус-прогнозі", - йдеться в прогнозі.
Повідомляється, що ситуація на ринку праці залишатиметься складною до кінця 2020 року, а безробіття буде тривалішим у зв'язку зі значним падінням економіки та суттєвими структурними змінами. Рівень безробіття за підсумками року прогнозується на рівні 9,6% проти 9,4% в попередньому консенсус-прогнозі.
"Однак вже у 2021 році відбудеться економічне зростання на рівні 3,2%, що не компенсує падіння у 2020 році. Інфляція прискориться до 6,0% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року). Усі елементи попиту матимуть позитивну динаміку. Найбільше зростання буде спостерігатися знову-таки в інвестиціях - 8,5%. Безробіття буде поступово знижуватися до 9,2%, але не вийде на рівень до пандемії ", - резюмується в прогнозі.
Раніше УНН писав, що валовий внутрішній продукт України в січні-червні 2020 року скоротився на 6,5%. У другому кварталі падіння очікується на рівні 11%.