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Мінекономіки оцінило падіння ВВП за пів року на 6,5%

Мінекономіки оцінило падіння ВВП за пів року на 6,5%

Київ • УНН

 • 15532 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Валовий внутрішній продукт України в січні-червні 2020 року скоротився на 6,5%. У другому кварталі падіння очікується на рівні 11%. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані огляду Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Так, за підсумками січня-червня скорочення обсягів ВВП оцінено Мінекономіки на рівні 6,5%. За перші п’ять місяців (січень-травень) падіння ВВП було оцінено на рівні 5,9%. Відтак, за місяць ВВП скоротилося на 0,6%.

Окрім того очікується падіння ВВП за другий квартал 2020 року до другого кварталу 2019 року на рівні 11%, що є нижчим ніж очікувалося раніше – 14%.

Нагадаємо, згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку України на наступні три роки, до кінця 2020 року очікується падіння ВВП на 4,8%, однак з 2021 року буде зростання на 4,6%.

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Економіка

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