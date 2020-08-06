Мінекономіки оцінило падіння ВВП за пів року на 6,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Валовий внутрішній продукт України в січні-червні 2020 року скоротився на 6,5%. У другому кварталі падіння очікується на рівні 11%. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані огляду Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
Так, за підсумками січня-червня скорочення обсягів ВВП оцінено Мінекономіки на рівні 6,5%. За перші п’ять місяців (січень-травень) падіння ВВП було оцінено на рівні 5,9%. Відтак, за місяць ВВП скоротилося на 0,6%.
Окрім того очікується падіння ВВП за другий квартал 2020 року до другого кварталу 2019 року на рівні 11%, що є нижчим ніж очікувалося раніше – 14%.
Нагадаємо, згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку України на наступні три роки, до кінця 2020 року очікується падіння ВВП на 4,8%, однак з 2021 року буде зростання на 4,6%.