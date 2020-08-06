Минэкономики оценило падение ВВП за полгода на 6,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Валовой внутренний продукт Украины в январе-июне 2020 года сократился на 6,5%. Во втором квартале падение ожидается на уровне 11%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные обзора Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.
Так, по итогам января-июня сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 6,5%. За первые пять месяцев (январь-май) падение ВВП было оценено на уровне 5,9%. Следовательно, за месяц ВВП сократилось на 0,6%.
Кроме того ожидается падение ВВП за второй квартал 2020 года до второго квартала 2019 года на уровне 11%, что ниже чем ожидалось ранее - 14%.
Напомним, согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, до конца 2020 года ожидается падение ВВП на 4,8%, однако с 2021 будет рост на 4,6%.