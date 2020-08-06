Минэкономики оценило падение ВВП за полгода на 6,5%

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74256 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100223 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124212 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105867 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125850 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100877 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101767 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103811 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101882 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101488 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Минэкономики оценило падение ВВП за полгода на 6,5%

Минэкономики оценило падение ВВП за полгода на 6,5%

Киев  •  УНН

 • 15530 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Валовой внутренний продукт Украины в январе-июне 2020 года сократился на 6,5%. Во втором квартале падение ожидается на уровне 11%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные обзора Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Так, по итогам января-июня сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 6,5%. За первые пять месяцев (январь-май) падение ВВП было оценено на уровне 5,9%. Следовательно, за месяц ВВП сократилось на 0,6%.

Кроме того ожидается падение ВВП за второй квартал 2020 года до второго квартала 2019 года на уровне 11%, что ниже чем ожидалось ранее - 14%.

Напомним, согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, до конца 2020 года ожидается падение ВВП на 4,8%, однако с 2021 будет рост на 4,6%.

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